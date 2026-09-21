Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691626
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядный кабель, защитная крышка, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Ni-MH
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х10х8
Вес, г.
400
Описание товара Электробритва Philips X3063/00 Series 3000X
Роторная электробритва Philips 3000X Series X3063/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Есть функция автоматической очистки для поддержания устройства в оптимальном состоянии. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
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Теги товара: роторные, для влажного бритья
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядный кабель, защитная крышка, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Ni-MH
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Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Роторная электробритва Philips 3000X Series X3063/00 с тремя плавающими головками точно повторяет контуры тела и срезает волоски у самого корня. Водонепроницаемый корпус допускает влажное бритье и чистку под струей проточной воды. Есть функция автоматической очистки для поддержания устройства в оптимальном состоянии. Работа от аккумулятора позволяет брать бритву с собой в командировку или длительную поездку.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
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