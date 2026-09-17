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Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Panasonic ES-SL41-A520

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Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 1
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 2
Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 1
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 2
  • Электробритва Panasonic ES-SL41-A520 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 64562
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, дорожный чехол, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
900

Описание товара Электробритва Panasonic ES-SL41-A520

Бритва с тремя плавающими лезвиями для сухого и влажного бритья. Внутренние лезвия из японской стали заточены под углом 30 градусов. Стенд для зарядки и хранения бритвы. Держатель для транспортировки. Индикация зарядки. Выдвижной триммер. Мощный мотор в 7600 оборотов в минуту.

Отзывы о товаре Электробритва Panasonic ES-SL41-A520




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Индикация
есть
Комплектация
бритва, дорожный чехол, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
NiMH
Развернуть
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бритва с тремя плавающими лезвиями для сухого и влажного бритья. Внутренние лезвия из японской стали заточены под углом 30 градусов. Стенд для зарядки и хранения бритвы. Держатель для транспортировки. Индикация зарядки. Выдвижной триммер. Мощный мотор в 7600 оборотов в минуту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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