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Электробритва Бердск 2352 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Бердск 2352

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Электробритва Бердск 2352 - фото 1
Электробритва Бердск 2352 - фото 2
Электробритва Бердск 2352 - фото 3
Электробритва Бердск 2352 - фото 4
Электробритва Бердск 2352 - фото 5
Электробритва Бердск 2352 - фото 6
Электробритва Бердск 2352 - фото 7
Электробритва Бердск 2352 - фото 8
Электробритва Бердск 2352 - фото 9
Электробритва Бердск 2352 - фото 10
Электробритва Бердск 2352 - фото 11
Электробритва Бердск 2352 - фото 12
Электробритва Бердск 2352 - фото 13
Электробритва Бердск 2352 - фото 14
Электробритва Бердск 2352 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 1
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 2
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 3
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 4
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 5
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 6
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 7
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 8
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 9
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 10
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 11
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 12
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 13
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 14
  • Электробритва Бердск 2352 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499588
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
отсутствует
Количество бреющих элементов
2
Комплектация
бритва, дорожный чехол, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
135

Описание товара Электробритва Бердск 2352

Электробритва Бердск 2352 может похвастаться наличием триммера, воспользовавшись которым у вас появится возможность придать желаемую форму бакенбардам или волосам, расположенным на висках. Плавающие головки данного устройства гарантируют тщательное удаление любых волосков. Особенность модели Бердск 2352 для сухого бритья заключается в наличии ножей с функцией автоматической заточки, что избавит вас от лишних хлопот в процессе ее эксплуатации. Время от времени вам потребуется производить очистку бриты при помощи специальной щеточки, которая прилагается в комплекте с устройством.



Теги товара: роторные

Отзывы о товаре Электробритва Бердск 2352




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
отсутствует
Количество бреющих элементов
2
Комплектация
бритва, дорожный чехол, документация, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
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Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Россия
Описание
Электробритва Бердск 2352 может похвастаться наличием триммера, воспользовавшись которым у вас появится возможность придать желаемую форму бакенбардам или волосам, расположенным на висках. Плавающие головки данного устройства гарантируют тщательное удаление любых волосков. Особенность модели Бердск 2352 для сухого бритья заключается в наличии ножей с функцией автоматической заточки, что избавит вас от лишних хлопот в процессе ее эксплуатации. Время от времени вам потребуется производить очистку бриты при помощи специальной щеточки, которая прилагается в комплекте с устройством.


Теги товара: роторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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