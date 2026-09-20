Бритва роторная Hyundai H-SH8080 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер
Питание
автономное, от сети
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х7
Вес, г.
480
Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8080 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый
Компактная электробритва Hyundai H-SH8080 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 90 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
прибор, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, документация, сетевой адаптер
Питание
автономное, от сети
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Развернуть
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Компактная электробритва Hyundai H-SH8080 обеспечивает максимально чистое бритье. Модель работает от аккумулятора на протяжении 90 минут. Данная электробритва будет незаменимым помощником в поездках.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Бритва роторная Hyundai H-SH8080 реж.эл.:3 питан.:аккум. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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