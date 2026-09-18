Бритва сетчатая Remington PF7500 реж.эл.:2 питан.:элек.сеть/аккум. синий/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221732
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Питание
автономное, от сети
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Бритва сетчатая Remington PF7500 реж.эл.:2 питан.:элек.сеть/аккум. синий/черный
Электробритва Remington PF7500: чистое и быстрое бритьё без раздражения, два плавающих блока, триммер, до 50 минут автономной работы, подходит для чувствительной кожи
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Комплектация
бритва, защитная крышка, щеточка для чистки, подставка для зарядки, упаковка
Питание
автономное, от сети
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
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Страна производитель
Китай
Электробритва Remington PF7500: чистое и быстрое бритьё без раздражения, два плавающих блока, триммер, до 50 минут автономной работы, подходит для чувствительной кожи
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Бритва сетчатая Remington PF7500 реж.эл.:2 питан.:элек.сеть/аккум. синий/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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