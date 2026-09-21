Перфоратор Ryobi RSDS800K 5133002463
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х14
Вес, кг.
5.4
Описание товара Перфоратор Ryobi RSDS800K 5133002463
Перфоратор Ryobi RSDS800K – качественный инструмент для дальнейшего использования. С помощью устройства вы сможете полноценно проводить все работы. Оно поможет справиться с основными задачами и покрыть запросы владельцев. Применяется тип крепления бура SDS-Plus. Обеспечивается надежная фиксация элемента в оборудовании. Мощность устройства составляет 800 Вт. Этого достаточно, чтобы полноценно работать с инструментом. Можно осуществлять долбление, сверление, в том числе с ударом. Для облечения эксплуатации предусмотрена фиксация шпинделя.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
800
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Перфоратор Ryobi RSDS800K – качественный инструмент для дальнейшего использования. С помощью устройства вы сможете полноценно проводить все работы. Оно поможет справиться с основными задачами и покрыть запросы владельцев. Применяется тип крепления бура SDS-Plus. Обеспечивается надежная фиксация элемента в оборудовании. Мощность устройства составляет 800 Вт. Этого достаточно, чтобы полноценно работать с инструментом. Можно осуществлять долбление, сверление, в том числе с ударом. Для облечения эксплуатации предусмотрена фиксация шпинделя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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