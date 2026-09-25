Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
Мощный бесщеточный аккумуляторный перфоратор с пневматическим ударным механизмом Универсальный инструмент с четырьмя рабочими режимами, предназначенный для сверления, долбления и выполнения широкого спектра строительных задач. Бесщеточный мотор – увеличенная мощность, высокая эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с щеточными двигателями. Пневматический ударный механизм – эффективное сверление бетона диаметром до 24 мм. Система снижения вибрации (VRS) – уменьшает вибрацию для комфортной работы. 4 режима работы: Ударное сверление – для работы по бетону и камню. Обычное сверление – для древесины, металла и пластика. Режим «стоп вращения» – для легких долбежных работ. Долбление со свободным вращением – максимальная свобода при работе с зубилом. Система ‘SDS+’ – для быстрого и удобного изменения оснастки. Функция постоянной скорости – стабильная работа даже при высокой нагрузке. Регулировка скорости – плавный старт и полный контроль над процессом. Переключатель реверса – удобное изменение направления вращения. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка – комфорт и надежное удержание инструмента. Глубиномер – позволяет точно выставлять глубину сверления для глухих отверстий. LED-подсветка – улучшенная видимость рабочей зоны в условиях недостаточного освещения. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, отсутствие саморазряда, инструмент всегда готов к работе.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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