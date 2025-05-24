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Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)

15 Отзывы
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Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 1
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 2
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 3
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 4
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 5
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
16 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
135
Макс. энергия удара
12.5
Потребляемая мощность
1350
Габариты без упаковки
520x390x140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
10

Описание товара Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)

Перфоратор ЗУБР Профессионал SDS Max 1350 Вт, 45 мм ЗПМ-45-1350 ЭВ предназначен для бурения отверстий и долбления в бетоне. Изделие обладает высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, крепкому корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления. Патрон SDS Max подходит для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы. Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе. Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента. Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента. Сетевой кабель длиной 5 метров в резиновой изоляции. Перфоратор Дополнительная рукоятка Глубиномер Смазка для бура Руководство по эксплуатации Кейс



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
мощный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, не хватает только регулировки скорости вращения
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее. Долбит отлично. Муфта нормально проскальзывает, если попадается арматура.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юлия Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли для ремонта двушки . Отличный аппарат. Бьет отлично. Выбирали что-то среднее и достойное. Думаю прослужит еще долго! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощный, просто зверский перфоратор. это и плюс и минус одновременно. тяжело с ним в быту, на стройке был бы очень в тему!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал данную модель из анолог
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Роберт Н.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление добротной сборки. Перфоратор тяжелый, что говорит об использовании металлических частей. Бьет хорошо. Приятно держать в руках.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
буры вставлять тяжело шнур длинный
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Не хочу сглазить, но метровую стену из кирпича сделал легко даже не нагрелся, пришлось правда немного поддолбить зубилом, не хватало длинны сверла 970 мм диаметром 28 мм, рекомендую к покупке, товар пришел раньше срока на 2 дня, все супер.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
бьёт нормально.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Андре С.

Достоинства:


Комментарий:
перфоратор просто зверь . очень компактный и мощный по сравнению с другими
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор, разбивает стяжку, купил к нему лопатку высотой 600мм, чтобы не нагибаться
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично,покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, соответствует описанию



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
45
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
135
Макс. энергия удара
12.5
Потребляемая мощность
1350
Габариты без упаковки
520x390x140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР Профессионал SDS Max 1350 Вт, 45 мм ЗПМ-45-1350 ЭВ предназначен для бурения отверстий и долбления в бетоне. Изделие обладает высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, крепкому корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления. Патрон SDS Max подходит для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы. Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе. Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента. Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента. Сетевой кабель длиной 5 метров в резиновой изоляции. Перфоратор Дополнительная рукоятка Глубиномер Смазка для бура Руководство по эксплуатации Кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
мощный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, не хватает только регулировки скорости вращения
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее. Долбит отлично. Муфта нормально проскальзывает, если попадается арматура.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юлия Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли для ремонта двушки . Отличный аппарат. Бьет отлично. Выбирали что-то среднее и достойное. Думаю прослужит еще долго! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощный, просто зверский перфоратор. это и плюс и минус одновременно. тяжело с ним в быту, на стройке был бы очень в тему!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал данную модель из анолог
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Роберт Н.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление добротной сборки. Перфоратор тяжелый, что говорит об использовании металлических частей. Бьет хорошо. Приятно держать в руках.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
буры вставлять тяжело шнур длинный
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Не хочу сглазить, но метровую стену из кирпича сделал легко даже не нагрелся, пришлось правда немного поддолбить зубилом, не хватало длинны сверла 970 мм диаметром 28 мм, рекомендую к покупке, товар пришел раньше срока на 2 дня, все супер.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
бьёт нормально.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Андре С.

Достоинства:


Комментарий:
перфоратор просто зверь . очень компактный и мощный по сравнению с другими
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор, разбивает стяжку, купил к нему лопатку высотой 600мм, чтобы не нагибаться
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично,покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, соответствует описанию


Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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