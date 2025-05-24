Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
Перфоратор ЗУБР Профессионал SDS Max 1350 Вт, 45 мм ЗПМ-45-1350 ЭВ предназначен для бурения отверстий и долбления в бетоне. Изделие обладает высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, крепкому корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления. Патрон SDS Max подходит для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы. Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе. Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента. Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента. Сетевой кабель длиной 5 метров в резиновой изоляции. Перфоратор Дополнительная рукоятка Глубиномер Смазка для бура Руководство по эксплуатации Кейс
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Теги товара: SDS MAX
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Достоинства:
Комментарий:
мощный
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, не хватает только регулировки скорости вращения
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее. Долбит отлично. Муфта нормально проскальзывает, если попадается арматура.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли для ремонта двушки . Отличный аппарат. Бьет отлично. Выбирали что-то среднее и достойное. Думаю прослужит еще долго! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный, просто зверский перфоратор. это и плюс и минус одновременно. тяжело с ним в быту, на стройке был бы очень в тему!
Достоинства:
Комментарий:
Брал данную модель из анолог
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление добротной сборки. Перфоратор тяжелый, что говорит об использовании металлических частей. Бьет хорошо. Приятно держать в руках.
Достоинства:
Комментарий:
буры вставлять тяжело шнур длинный
Достоинства:
Комментарий:
Не хочу сглазить, но метровую стену из кирпича сделал легко даже не нагрелся, пришлось правда немного поддолбить зубилом, не хватало длинны сверла 970 мм диаметром 28 мм, рекомендую к покупке, товар пришел раньше срока на 2 дня, все супер.
Достоинства:
Комментарий:
бьёт нормально.
Достоинства:
Комментарий:
перфоратор просто зверь . очень компактный и мощный по сравнению с другими
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор, разбивает стяжку, купил к нему лопатку высотой 600мм, чтобы не нагибаться
Достоинства:
Комментарий:
Отлично,покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, соответствует описанию
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
Достоинства:
Комментарий:
мощный
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, не хватает только регулировки скорости вращения
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее. Долбит отлично. Муфта нормально проскальзывает, если попадается арматура.
Достоинства:
Комментарий:
Взяли для ремонта двушки . Отличный аппарат. Бьет отлично. Выбирали что-то среднее и достойное. Думаю прослужит еще долго! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный, просто зверский перфоратор. это и плюс и минус одновременно. тяжело с ним в быту, на стройке был бы очень в тему!
Достоинства:
Комментарий:
Брал данную модель из анолог
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление добротной сборки. Перфоратор тяжелый, что говорит об использовании металлических частей. Бьет хорошо. Приятно держать в руках.
Достоинства:
Комментарий:
буры вставлять тяжело шнур длинный
Достоинства:
Комментарий:
Не хочу сглазить, но метровую стену из кирпича сделал легко даже не нагрелся, пришлось правда немного поддолбить зубилом, не хватало длинны сверла 970 мм диаметром 28 мм, рекомендую к покупке, товар пришел раньше срока на 2 дня, все супер.
Достоинства:
Комментарий:
бьёт нормально.
Достоинства:
Комментарий:
перфоратор просто зверь . очень компактный и мощный по сравнению с другими
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор, разбивает стяжку, купил к нему лопатку высотой 600мм, чтобы не нагибаться
Достоинства:
Комментарий:
Отлично,покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, соответствует описанию