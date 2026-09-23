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Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42)

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Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
18 870 руб.  30 070 руб. 
Начислим 302 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640581
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Самовывоз в Москве
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Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42)
18 870 руб. -37%
30 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
20
Количество аккумуляторов, шт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
6.5

Описание товара Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42)

Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260-42 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Потребляемая мощность
20
Количество аккумуляторов, шт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260-42 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кейс, Профессионал (PB-260-42) - стоимость товара 18870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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