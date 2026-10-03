Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб.
В наличии
Код товара: 93514
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 630 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х15
Вес, кг.
2.75
Описание товара Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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