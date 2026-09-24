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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701)

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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 3
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 4
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 5
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 6
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 7
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 8
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 9
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 10
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 14
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 15
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 16
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 19
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 22
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 23
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 24
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
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  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 14
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 15
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 16
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 19
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 22
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 23
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 24
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652761
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Количество аккумуляторов, шт
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701)

Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26 26701 с аккумулятором Li-Ion емкостью 4 Ач и напряжением 18 В предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен, разрушения кирпичной кладки. Поддерживает несколько режимов работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Количество аккумуляторов, шт
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26 26701 с аккумулятором Li-Ion емкостью 4 Ач и напряжением 18 В предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен, разрушения кирпичной кладки. Поддерживает несколько режимов работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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