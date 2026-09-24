Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26, Li-Ion, 18 В Denzel (26701)
Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26 26701 с аккумулятором Li-Ion емкостью 4 Ач и напряжением 18 В предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен, разрушения кирпичной кладки. Поддерживает несколько режимов работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ.
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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