Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
4300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus; Прорезиненная дополнительная рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Пластиковый кофр; Интрукция; Упаковка.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
4300
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х14
Вес, кг.
5.79
Описание товара Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор комбинированный с 3 функциями: бурение, сверление и долбление. Имеет особенности: Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus; Прорезиненная дополнительная рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Пластиковый кофр; Интрукция; Упаковка.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Развернуть
Количество ударов
4300
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Перфоратор комбинированный с 3 функциями: бурение, сверление и долбление. Имеет особенности: Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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