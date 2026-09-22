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Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
4300
  • Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727678
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus; Прорезиненная дополнительная рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Пластиковый кофр; Интрукция; Упаковка.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
4300
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х14
Вес, кг.
5.79

Описание товара Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор комбинированный с 3 функциями: бурение, сверление и долбление. Имеет особенности: Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus; Прорезиненная дополнительная рукоятка; Ограничитель глубины сверления; Пластиковый кофр; Интрукция; Упаковка.
Тип крепления бура
SDS-Plus
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
15
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Развернуть
Количество ударов
4300
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор комбинированный с 3 функциями: бурение, сверление и долбление. Имеет особенности: Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Metabo KHE 2645 патрон:SDS-plus уд.:2.9Дж 850Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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