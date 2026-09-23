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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)

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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 1
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 2
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 3
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 4
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 5
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 6
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 7
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 8
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 9
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 10
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 11
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 12
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 13
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 14
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 15
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 6
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 7
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 8
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 9
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 13
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 14
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 15
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
кейс/чемодан
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, кг.
6.5

Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)

Аккумуляторный перфоратор BORT BHD-20Li-BL 93412697 работает в трех режимах: долбление, сверление с ударом и без. Это делает его незаменимым помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Бесщеточный мотор позволяет избежать перегрева и обеспечивает более продолжительное использование на одной зарядке, чем стандартный мотор. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 4Ач инструмент можно использовать вдали от источников питания. Для удобства индикатор отображает уровень заряда. Функция реверса будет полезна, если бур застрянет в стене. Благодаря регулировке скорости можно проделывать отверстия в различных материалах. Относительно легкий вес в сочетании с компактным корпусом эргономичной формы и удобной прорезиненной рукояткой создают комфортное использование в течение продолжительного времени.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
кейс/чемодан
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор BORT BHD-20Li-BL 93412697 работает в трех режимах: долбление, сверление с ударом и без. Это делает его незаменимым помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Бесщеточный мотор позволяет избежать перегрева и обеспечивает более продолжительное использование на одной зарядке, чем стандартный мотор. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 4Ач инструмент можно использовать вдали от источников питания. Для удобства индикатор отображает уровень заряда. Функция реверса будет полезна, если бур застрянет в стене. Благодаря регулировке скорости можно проделывать отверстия в различных материалах. Относительно легкий вес в сочетании с компактным корпусом эргономичной формы и удобной прорезиненной рукояткой создают комфортное использование в течение продолжительного времени.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - купить по цене 14050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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