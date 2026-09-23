Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
Аккумуляторный перфоратор BORT BHD-20Li-BL 93412697 работает в трех режимах: долбление, сверление с ударом и без. Это делает его незаменимым помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Бесщеточный мотор позволяет избежать перегрева и обеспечивает более продолжительное использование на одной зарядке, чем стандартный мотор. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 4Ач инструмент можно использовать вдали от источников питания. Для удобства индикатор отображает уровень заряда. Функция реверса будет полезна, если бур застрянет в стене. Благодаря регулировке скорости можно проделывать отверстия в различных материалах. Относительно легкий вес в сочетании с компактным корпусом эргономичной формы и удобной прорезиненной рукояткой создают комфортное использование в течение продолжительного времени.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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