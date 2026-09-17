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Перфоратор Makita HR2470 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita HR2470

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Перфоратор Makita HR2470 - фото 1
Перфоратор Makita HR2470 - фото 2
Перфоратор Makita HR2470 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
54
  • Перфоратор Makita HR2470 - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2470 - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2470 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
13 010 руб.  21 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33857
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
54
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
780
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х21
Вес, кг.
4.7

Описание товара Перфоратор Makita HR2470

перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, диаметр сверления коронкой до 65 мм, вес 2.6 кг



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2470




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
54
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
780
Страна производитель
Китай
Описание
перфоратор мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, режим реверса, диаметр сверления дерева до 32 мм, диаметр сверления металла до 13 мм, диаметр сверления бетона до 24 мм, диаметр сверления коронкой до 65 мм, вес 2.6 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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