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Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 8
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 9
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 10
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 11
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 12
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 13
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 14
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 7
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 8
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 9
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 10
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 11
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 12
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 13
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 14
  • Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 800 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте)
15 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
23
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
70
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор HR2300 имеет два режима работы – сверление и сверление с ударом, он оснащен удобной дополнительной антивибрационной рукояткой. Регулировка скорости вращения производится изменением усилия нажатия на клавишу пуска, реверс реализован поворотом угольных щеток, что увеличивает срок их службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
23
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
70
Макс. энергия удара
2.3
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор HR2300 имеет два режима работы – сверление и сверление с ударом, он оснащен удобной дополнительной антивибрационной рукояткой. Регулировка скорости вращения производится изменением усилия нажатия на клавишу пуска, реверс реализован поворотом угольных щеток, что увеличивает срок их службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita HR2300 патр.:SDS-plus уд.:2.3Дж 720Вт (кейс в комплекте) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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