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Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100

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Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 1
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 2
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 3
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Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 5
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 6
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 7
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 8
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 9
Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 1
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 2
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 3
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 4
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 5
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 6
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 7
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 8
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 9
  • Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181705
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
790
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х12
Вес, кг.
4.9

Описание товара Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100

Модифицированная конструкция щеткодержателя и увеличенные щетки обеспечивают меньший нагрев и отлично проводят электричество. Кроме того, в новой версии увеличена прочность корпуса. Благодаря нейлону в составе, перфораторы легче переносят даже самые жестк



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch SDS-plus GBH 240 0.611.272.100




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.7
Потребляемая мощность
790
Страна производитель
Китай
Описание
Модифицированная конструкция щеткодержателя и увеличенные щетки обеспечивают меньший нагрев и отлично проводят электричество. Кроме того, в новой версии увеличена прочность корпуса. Благодаря нейлону в составе, перфораторы легче переносят даже самые жестк


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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