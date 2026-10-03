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Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel купить с доставкой в Москве
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Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 19
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 20
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 21
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 22
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 23
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 24
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 25
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 26
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 27
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 28
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 29
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 30
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 31
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 32
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 10
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  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 19
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 20
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 21
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 22
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 23
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 24
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 25
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 26
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 27
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 28
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 29
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 30
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 31
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 32
  • Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649424
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Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х21
Вес, кг.
5

Описание товара Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel

Электрический перфоратор Denzel RHB-750-24 26604 мощностью 750 Вт предназначен для оснастки с хвостовиком SDS Plus, имеет энергию удара 2,7 Дж и работает в одном из 3 режимов (сверление, бурение, долбление) + функция изменения положения долота. Позволяет сверлить отверстия, бурить кирпичную кладку, камень и бетон, штробить стены, удалять старые покрытия (плитку), проводить демонтажные работы. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм, в древесине — 30 мм, стали — 13 мм. Также перфоратор совместим с коронками диаметром до 68 мм.

Преимущества

  • Электронная регулировка оборотов — можно плавно менять частоту вращения и ударов в диапазоне 0-1250 об/мин и 0-5300 уд/мин соответственно, при этом останавливать двигатель не нужно.
  • Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура.
  • Фиксация выключателя — клавишу пуска не нужно удерживать нажатой, такое решение повышает удобство работы.
  • Получение отверстий нужного размера — перфоратор поставляется с глубиномером для установки требуемой глубины обработки.
  • Эргономичность — основная рукоятка удобно ложится в руку, дополнительную рукоятку можно установить под любым удобным углом в диапазоне 0-360°.
  • Реверс — изменение направления вращения на противоположное позволяет извлечь заклинившую оснастку.
  • Комфорт — длина кабеля 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит 3 бура по бетону, долото, пика и емкость со смазкой для бура.
  • Удобное хранение и транспортировка — перфоратор и аксессуары упакованы в прочный кейс.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический перфоратор Denzel RHB-750-24 26604 мощностью 750 Вт предназначен для оснастки с хвостовиком SDS Plus, имеет энергию удара 2,7 Дж и работает в одном из 3 режимов (сверление, бурение, долбление) + функция изменения положения долота. Позволяет сверлить отверстия, бурить кирпичную кладку, камень и бетон, штробить стены, удалять старые покрытия (плитку), проводить демонтажные работы. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм, в древесине — 30 мм, стали — 13 мм. Также перфоратор совместим с коронками диаметром до 68 мм.

Преимущества

  • Электронная регулировка оборотов — можно плавно менять частоту вращения и ударов в диапазоне 0-1250 об/мин и 0-5300 уд/мин соответственно, при этом останавливать двигатель не нужно.
  • Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура.
  • Фиксация выключателя — клавишу пуска не нужно удерживать нажатой, такое решение повышает удобство работы.
  • Получение отверстий нужного размера — перфоратор поставляется с глубиномером для установки требуемой глубины обработки.
  • Эргономичность — основная рукоятка удобно ложится в руку, дополнительную рукоятку можно установить под любым удобным углом в диапазоне 0-360°.
  • Реверс — изменение направления вращения на противоположное позволяет извлечь заклинившую оснастку.
  • Комфорт — длина кабеля 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Готовность к работе — в комплект поставки входит 3 бура по бетону, долото, пика и емкость со смазкой для бура.
  • Удобное хранение и транспортировка — перфоратор и аксессуары упакованы в прочный кейс.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel - по цене 5460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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