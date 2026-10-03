Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel
Электрический перфоратор Denzel RHB-750-24 26604 мощностью 750 Вт предназначен для оснастки с хвостовиком SDS Plus, имеет энергию удара 2,7 Дж и работает в одном из 3 режимов (сверление, бурение, долбление) + функция изменения положения долота. Позволяет сверлить отверстия, бурить кирпичную кладку, камень и бетон, штробить стены, удалять старые покрытия (плитку), проводить демонтажные работы. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм, в древесине — 30 мм, стали — 13 мм. Также перфоратор совместим с коронками диаметром до 68 мм.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов — можно плавно менять частоту вращения и ударов в диапазоне 0-1250 об/мин и 0-5300 уд/мин соответственно, при этом останавливать двигатель не нужно.
- Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура.
- Фиксация выключателя — клавишу пуска не нужно удерживать нажатой, такое решение повышает удобство работы.
- Получение отверстий нужного размера — перфоратор поставляется с глубиномером для установки требуемой глубины обработки.
- Эргономичность — основная рукоятка удобно ложится в руку, дополнительную рукоятку можно установить под любым удобным углом в диапазоне 0-360°.
- Реверс — изменение направления вращения на противоположное позволяет извлечь заклинившую оснастку.
- Комфорт — длина кабеля 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит 3 бура по бетону, долото, пика и емкость со смазкой для бура.
- Удобное хранение и транспортировка — перфоратор и аксессуары упакованы в прочный кейс.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Электрический перфоратор Denzel RHB-750-24 26604 мощностью 750 Вт предназначен для оснастки с хвостовиком SDS Plus, имеет энергию удара 2,7 Дж и работает в одном из 3 режимов (сверление, бурение, долбление) + функция изменения положения долота. Позволяет сверлить отверстия, бурить кирпичную кладку, камень и бетон, штробить стены, удалять старые покрытия (плитку), проводить демонтажные работы. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм, в древесине — 30 мм, стали — 13 мм. Также перфоратор совместим с коронками диаметром до 68 мм.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов — можно плавно менять частоту вращения и ударов в диапазоне 0-1250 об/мин и 0-5300 уд/мин соответственно, при этом останавливать двигатель не нужно.
- Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура.
- Фиксация выключателя — клавишу пуска не нужно удерживать нажатой, такое решение повышает удобство работы.
- Получение отверстий нужного размера — перфоратор поставляется с глубиномером для установки требуемой глубины обработки.
- Эргономичность — основная рукоятка удобно ложится в руку, дополнительную рукоятку можно установить под любым удобным углом в диапазоне 0-360°.
- Реверс — изменение направления вращения на противоположное позволяет извлечь заклинившую оснастку.
- Комфорт — длина кабеля 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит 3 бура по бетону, долото, пика и емкость со смазкой для бура.
- Удобное хранение и транспортировка — перфоратор и аксессуары упакованы в прочный кейс.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel