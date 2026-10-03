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Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт купить с доставкой в Москве
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Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт

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Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 1
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 2
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 3
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 4
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 5
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 6
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 7
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 8
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 9
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 10
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 11
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 12
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 13
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 1
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 2
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 3
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 4
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 5
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 6
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 7
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 8
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 9
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 10
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 11
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 12
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 13
  • Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650032
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х11
Вес, кг.
3.9

Описание товара Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт

Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W предназначен для сверления отверстия в различных материалах (дерево, бетон, кирпич, сталь и т.д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующей оснастки. Переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках, ее можно вращать на 360 градусов для выбора оптимального положения. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 – 1300 об/мин путем изменения силы нажатия на пусковой курок выключателя



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W предназначен для сверления отверстия в различных материалах (дерево, бетон, кирпич, сталь и т.д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующей оснастки. Переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках, ее можно вращать на 360 градусов для выбора оптимального положения. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 – 1300 об/мин путем изменения силы нажатия на пусковой курок выключателя


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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