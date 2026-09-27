Перфоратор DeWalt D25134K
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.8
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х35х13
Вес, кг.
5.27
Описание товара Перфоратор DeWalt D25134K
Трехрежимный инструмент с патроном SDS-plus. При заклинивании бура предохранительная муфта автоматически останавливает вращение патрона. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что способствует их более длительному сроку службы, а также равной мощности при разностороннем вращении. В комплект поставки входит быстросъемный патрон 13 мм, что позволяет работать со стандартными битами и сверлами.
Видео:
Видеообзор на Перфоратор DeWalt D25134K
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Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2.8
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Трехрежимный инструмент с патроном SDS-plus. При заклинивании бура предохранительная муфта автоматически останавливает вращение патрона. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что способствует их более длительному сроку службы, а также равной мощности при разностороннем вращении. В комплект поставки входит быстросъемный патрон 13 мм, что позволяет работать со стандартными битами и сверлами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Видео:
Видеообзор на Перфоратор DeWalt D25134K
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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