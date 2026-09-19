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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394107
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Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF мощный сетевой агрегат, поддерживает три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота, который применяется при откалывании плитки. Имеет электронную регулировку оборотов. Удобная прорезиненная рукоятка предназначена для комфортного удержания инструмента при интенсивных и длительных нагрузках. Предохранительная муфта защищает механизм перфоратора и пользователя в случае заклинивания оснастки. Функция реверса помогает освободить застрявшее в материале сверло. Расположение электродвигателя горизонтальное. Напряжение литий-ионного аккумулятора 18 В, ёмкость 3 Ач.
Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF мощный сетевой агрегат, поддерживает три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота, который применяется при откалывании плитки. Имеет электронную регулировку оборотов. Удобная прорезиненная рукоятка предназначена для комфортного удержания инструмента при интенсивных и длительных нагрузках. Предохранительная муфта защищает механизм перфоратора и пользователя в случае заклинивания оснастки. Функция реверса помогает освободить застрявшее в материале сверло. Расположение электродвигателя горизонтальное. Напряжение литий-ионного аккумулятора 18 В, ёмкость 3 Ач.
Перфоратор Makita DHR202RF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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