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Перфоратор Makita DHR202RF купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Makita DHR202RF

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Перфоратор Makita DHR202RF - фото 5
Перфоратор Makita DHR202RF - фото 6
Перфоратор Makita DHR202RF - фото 7
Перфоратор Makita DHR202RF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 1
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 2
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 3
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 4
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 5
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 6
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 7
  • Перфоратор Makita DHR202RF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394107
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х14
Вес, кг.
7

Описание товара Перфоратор Makita DHR202RF

Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF мощный сетевой агрегат, поддерживает три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота, который применяется при откалывании плитки. Имеет электронную регулировку оборотов. Удобная прорезиненная рукоятка предназначена для комфортного удержания инструмента при интенсивных и длительных нагрузках. Предохранительная муфта защищает механизм перфоратора и пользователя в случае заклинивания оснастки. Функция реверса помогает освободить застрявшее в материале сверло. Расположение электродвигателя горизонтальное. Напряжение литий-ионного аккумулятора 18 В, ёмкость 3 Ач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Makita DHR202RF




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202RF мощный сетевой агрегат, поддерживает три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота, который применяется при откалывании плитки. Имеет электронную регулировку оборотов. Удобная прорезиненная рукоятка предназначена для комфортного удержания инструмента при интенсивных и длительных нагрузках. Предохранительная муфта защищает механизм перфоратора и пользователя в случае заклинивания оснастки. Функция реверса помогает освободить застрявшее в материале сверло. Расположение электродвигателя горизонтальное. Напряжение литий-ионного аккумулятора 18 В, ёмкость 3 Ач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Отзывы


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