Перфоратор DeWalt DCH253M2-QW патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж 18Вт аккум. (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
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Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710732
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Характеристики
Бренд
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х12х3
Вес, кг.
5.7
Описание товара Перфоратор DeWalt DCH253M2-QW патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж 18Вт аккум. (кейс в комплекте)
Аккумуляторный перфоратор Dewalt DCH253M2-QW помогает высверливать отверстия под анкерные крепления и просверливать сквозные отверстия в бетоне, кирпичной и каменной кладке диаметром 4-24 мм. Ярко-белая светодиодная подсветка позволяет работать при плохом освещении или в темное время суток. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный перфоратор Dewalt DCH253M2-QW помогает высверливать отверстия под анкерные крепления и просверливать сквозные отверстия в бетоне, кирпичной и каменной кладке диаметром 4-24 мм. Ярко-белая светодиодная подсветка позволяет работать при плохом освещении или в темное время суток. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор DeWalt DCH253M2-QW патрон:SDS-plus уд.:2.1Дж 18Вт аккум. (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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