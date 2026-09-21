Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Длина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х14
Вес, кг.
3.2
Описание товара Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 оснащена мощным двигателем и высокомоментным редуктором. Имеет выдающаюся для своего класса скорость 12000 об/мин. Регулировка защитного кожуха производится быстро и легко, без дополнительных инструментов. Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
16
Длина, см
37
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 оснащена мощным двигателем и высокомоментным редуктором. Имеет выдающаюся для своего класса скорость 12000 об/мин. Регулировка защитного кожуха производится быстро и легко, без дополнительных инструментов. Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина Ryobi RAG800-125S 5133002493 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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