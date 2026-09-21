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Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Мощность, Вт
2200
Нагревательный элемент
тэн
Съемные пластины
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690269
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Описание товара Электрогриль 2 в 1 Kitfort КТ-3631
Корпус гриля Kitfort KR-3631 сделан из серебристого металла. Во время приготовления еды не стоит прикасаться к нему, так как он не термоизолирован и вы можете обжечься. Нагревательные элементы устройства расположены сверху и снизу, поэтому ваше блюдо будет равномерно прожариваться с обеих сторон и вам не нужно будет переворачивать пищу. Внутри гриль с антипригарным покрытием, то есть вам не нужно использовать много масла. Размеры рабочей поверхности 30х23 см, этого достаточно для одновременного приготовления двух отбивных. Также войдет небольшой цыпленок. Для крупных кусков рыбы или мяса в гриле есть функция пресса, чтобы толщина готовящегося продукта стала одинаковой.
Корпус гриля Kitfort KR-3631 сделан из серебристого металла. Во время приготовления еды не стоит прикасаться к нему, так как он не термоизолирован и вы можете обжечься. Нагревательные элементы устройства расположены сверху и снизу, поэтому ваше блюдо будет равномерно прожариваться с обеих сторон и вам не нужно будет переворачивать пищу. Внутри гриль с антипригарным покрытием, то есть вам не нужно использовать много масла. Размеры рабочей поверхности 30х23 см, этого достаточно для одновременного приготовления двух отбивных. Также войдет небольшой цыпленок. Для крупных кусков рыбы или мяса в гриле есть функция пресса, чтобы толщина готовящегося продукта стала одинаковой.
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