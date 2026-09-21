Top.Mail.Ru
Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Материал
пластик
Особенности
для нивелиров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
для горизонтального и вертикального выравнивания объектов
Материал
пластик
Особенности
для нивелиров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х5
Вес, г.
150

Описание товара Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21)

Адаптер для лазерного дальномера Zamo 1608M00C21 предназначен для совместного использования с дальномером Zamo

Отзывы о товаре Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
для горизонтального и вертикального выравнивания объектов
Материал
пластик
Особенности
для нивелиров
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для лазерного дальномера Zamo 1608M00C21 предназначен для совместного использования с дальномером Zamo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Bosch Zamo III (1608M00C21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...