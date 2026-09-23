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Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff купить с доставкой в Москве
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Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff

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Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - фото 1
Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - фото 1
  • Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - фото 2
  • Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х87х4
Вес, г.
800

Описание товара Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff

CONDTROL Flexi Staff – телескопическая рейка, предназначенная для точной разметки при работе с лазерными нивелирами. Используя в работе рейку CONDTROL Flexi Staff, вы можете не волноваться, на каком уровне находится лазерный нивелир. Благодаря подвижному блоку вы быстро определите разницу высот и избежите ошибок. Телескопическая рейка CONDTROL Flexi Staff значительно упрощает разметку, увеличивает точность и служит прекрасным дополнением при работе с построителями плоскостей.

Отзывы о товаре Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL Flexi Staff – телескопическая рейка, предназначенная для точной разметки при работе с лазерными нивелирами. Используя в работе рейку CONDTROL Flexi Staff, вы можете не волноваться, на каком уровне находится лазерный нивелир. Благодаря подвижному блоку вы быстро определите разницу высот и избежите ошибок. Телескопическая рейка CONDTROL Flexi Staff значительно упрощает разметку, увеличивает точность и служит прекрасным дополнением при работе с построителями плоскостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - по цене 4570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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