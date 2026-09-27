Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389066
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Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х21х12
Вес, кг.
2
Описание товара Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar
Pillar CONDTROL –распорная штанга-штатив с треногой, предназначенная для проведения разметки внутри помещений и на открытом пространстве. Pillar CONDTROL состоит из телескопической трубки и треноги. Штанга имеет несколько секций, одна из которых – раздвижная, и усиленную подвижную платформу с резьбой 5/8, позволяющую устанавливать нивелир на определенной высоте. Широкое основание платформы обеспечивает надежную фиксацию нивелира. Штангу-штатив Pillar CONDTROL можно крепить в двух положениях: – между полом и потолком без использования треноги (для работы в помещениях с распором в потолок), – с использованием треноги (для работы без распора). Штанга Pillar CONDTROL изготовлена из алюминия. Минимальная высота – 1 м, максимальная высота – 3, 66 м. Благодаря складной конструкции штатив удобно хранить и транспортировать.
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Pillar CONDTROL –распорная штанга-штатив с треногой, предназначенная для проведения разметки внутри помещений и на открытом пространстве. Pillar CONDTROL состоит из телескопической трубки и треноги. Штанга имеет несколько секций, одна из которых – раздвижная, и усиленную подвижную платформу с резьбой 5/8, позволяющую устанавливать нивелир на определенной высоте. Широкое основание платформы обеспечивает надежную фиксацию нивелира. Штангу-штатив Pillar CONDTROL можно крепить в двух положениях: – между полом и потолком без использования треноги (для работы в помещениях с распором в потолок), – с использованием треноги (для работы без распора). Штанга Pillar CONDTROL изготовлена из алюминия. Минимальная высота – 1 м, максимальная высота – 3, 66 м. Благодаря складной конструкции штатив удобно хранить и транспортировать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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