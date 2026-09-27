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Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar купить с доставкой в Москве
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Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar

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Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar - фото 1
Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar - фото 1
  • Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389066
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х21х12
Вес, кг.
2

Описание товара Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar

Pillar CONDTROL –распорная штанга-штатив с треногой, предназначенная для проведения разметки внутри помещений и на открытом пространстве. Pillar CONDTROL состоит из телескопической трубки и треноги. Штанга имеет несколько секций, одна из которых – раздвижная, и усиленную подвижную платформу с резьбой 5/8, позволяющую устанавливать нивелир на определенной высоте. Широкое основание платформы обеспечивает надежную фиксацию нивелира. Штангу-штатив Pillar CONDTROL можно крепить в двух положениях: – между полом и потолком без использования треноги (для работы в помещениях с распором в потолок), – с использованием треноги (для работы без распора). Штанга Pillar CONDTROL изготовлена из алюминия. Минимальная высота – 1 м, максимальная высота – 3, 66 м. Благодаря складной конструкции штатив удобно хранить и транспортировать.

Отзывы о товаре Распорная штанга-штатив CONDTROL Pillar




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Pillar CONDTROL –распорная штанга-штатив с треногой, предназначенная для проведения разметки внутри помещений и на открытом пространстве. Pillar CONDTROL состоит из телескопической трубки и треноги. Штанга имеет несколько секций, одна из которых – раздвижная, и усиленную подвижную платформу с резьбой 5/8, позволяющую устанавливать нивелир на определенной высоте. Широкое основание платформы обеспечивает надежную фиксацию нивелира. Штангу-штатив Pillar CONDTROL можно крепить в двух положениях: – между полом и потолком без использования треноги (для работы в помещениях с распором в потолок), – с использованием треноги (для работы без распора). Штанга Pillar CONDTROL изготовлена из алюминия. Минимальная высота – 1 м, максимальная высота – 3, 66 м. Благодаря складной конструкции штатив удобно хранить и транспортировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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