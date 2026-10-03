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Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 купить с доставкой в Москве
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Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019

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Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 1
Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 2
Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 3
Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 4
Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 1
  • Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 2
  • Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 3
  • Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 4
  • Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269959
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.2х0.2
Вес, кг.
4.41

Описание товара Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019

CONDTROL GEO S6-2 – алюминиевый раздвижной штатив с плоской площадкой для установки нивелиров и теодолитов. Надежная фиксация ножек с помощью зажимных винтов. Становой винт с дюймовой резьбой. Легкий и прочный материал обуславливает сравнительно небольшой вес штатива, а удобство переноски обеспечивает наличие регулируемого плечевого ремня. арт. 2-17-019

Отзывы о товаре Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL GEO S6-2 – алюминиевый раздвижной штатив с плоской площадкой для установки нивелиров и теодолитов. Надежная фиксация ножек с помощью зажимных винтов. Становой винт с дюймовой резьбой. Легкий и прочный материал обуславливает сравнительно небольшой вес штатива, а удобство переноски обеспечивает наличие регулируемого плечевого ремня. арт. 2-17-019
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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