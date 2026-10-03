Top.Mail.Ru
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8" купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 1
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 2
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 3
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 4
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 5
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 6
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 7
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 8
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 9
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 1
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 2
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 3
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 4
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 5
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 6
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 7
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 8
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 9
  • Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
высота - 64-190 см
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х11х11
Вес, г.
600

Описание товара Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"

CONDTROL H190 – штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. Максимальная высота штатива – 190 см. Выгодно отличается от аналогов тем, что его центральный отсек не только имеет плавную регулировку по высоте, но и вращается вокруг своей оси для переноса горизонтальных отметок на противоположных стенах.

Отзывы о товаре Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
высота - 64-190 см
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL H190 – штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. Максимальная высота штатива – 190 см. Выгодно отличается от аналогов тем, что его центральный отсек не только имеет плавную регулировку по высоте, но и вращается вокруг своей оси для переноса горизонтальных отметок на противоположных стенах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...