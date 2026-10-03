Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Дополнительно
высота - 64-190 см
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х11х11
Вес, г.
600
Описание товара Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"
CONDTROL H190 – штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. Максимальная высота штатива – 190 см. Выгодно отличается от аналогов тем, что его центральный отсек не только имеет плавную регулировку по высоте, но и вращается вокруг своей оси для переноса горизонтальных отметок на противоположных стенах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штативы
Дополнительно
высота - 64-190 см
Материал
алюминий
Особенности
резьба 5/8
Страна производитель
Китай
CONDTROL H190 – штатив для лазерных нивелиров с элевационной головкой. Максимальная высота штатива – 190 см. Выгодно отличается от аналогов тем, что его центральный отсек не только имеет плавную регулировку по высоте, но и вращается вокруг своей оси для переноса горизонтальных отметок на противоположных стенах.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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