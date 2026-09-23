Переходной винт с 5/8" на 1/4"
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 638420
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450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
10
Описание товара Переходной винт с 5/8" на 1/4"
Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.
Переходной винт с 5/8" на 1/4" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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