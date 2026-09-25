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Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м купить с доставкой в Москве
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Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м

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Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 1
Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 2
Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 3
Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 4
Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 5
Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий, резина
Телескопический
Да
Особенности
двойное малое колесо для устойчивости, телескопическая складная ручка (320-900 мм)
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 1
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 2
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 3
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 4
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 5
  • Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий, резина
Телескопический
Да
Особенности
двойное малое колесо для устойчивости, телескопическая складная ручка (320-900 мм)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х15
Вес, кг.
1.17

Описание товара Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м

Легкий дорожный курвиметр с уникальной двухколесной конструкцией, обеспечивающей превосходную поперечную устойчивость и плавность хода без заваливания вбок. Малые колеса снабжены резиновыми шинами с хорошим сцеплением, а механический счетчик гарантирует точный замер расстояний до 9999.9 метров. Телескопическая складная рукоятка из алюминия регулируется по высоте под рост оператора (от 320 до 900 мм), а малый вес и компактность в сложенном виде делают инструмент максимально удобным для выездных работ.

Отзывы о товаре Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий, резина
Телескопический
Да
Особенности
двойное малое колесо для устойчивости, телескопическая складная ручка (320-900 мм)
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий дорожный курвиметр с уникальной двухколесной конструкцией, обеспечивающей превосходную поперечную устойчивость и плавность хода без заваливания вбок. Малые колеса снабжены резиновыми шинами с хорошим сцеплением, а механический счетчик гарантирует точный замер расстояний до 9999.9 метров. Телескопическая складная рукоятка из алюминия регулируется по высоте под рост оператора (от 320 до 900 мм), а малый вес и компактность в сложенном виде делают инструмент максимально удобным для выездных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измерительное колесо Stayer ProControl 34191, 0,1 - 9999 м, 9999 м - этот товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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