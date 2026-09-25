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Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 купить с доставкой в Москве
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Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708

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Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 1
Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 2
Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 3
Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 4
Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
держатель
Материал
пластик, сталь
Присоединительная резьба
1/4
Особенности
микролифт, мощный неодимовый магнит, точная плавная вертикальная настройка положения
  • Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 1
  • Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 2
  • Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 3
  • Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 4
  • Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
держатель
Материал
пластик, сталь
Присоединительная резьба
1/4
Особенности
микролифт, мощный неодимовый магнит, точная плавная вертикальная настройка положения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, г.
730

Описание товара Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708

Универсальный магнитный кронштейн премиум-класса для установки лазерных уровней и другого измерительного оборудования. Оснащен мощным неодимовым магнитом для фиксации на стальных конструкциях и пазами под саморезы или ремни. Главное преимущество — встроенный прецизионный микролифт, позволяющий плавно и с миллиметровой точностью настраивать высоту прибора по вертикали. Держатель имеет посадочную резьбу 1/4", что гарантирует полную совместимость с большинством типов лазерной техники.

Отзывы о товаре Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
держатель
Материал
пластик, сталь
Присоединительная резьба
1/4
Особенности
микролифт, мощный неодимовый магнит, точная плавная вертикальная настройка положения
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный магнитный кронштейн премиум-класса для установки лазерных уровней и другого измерительного оборудования. Оснащен мощным неодимовым магнитом для фиксации на стальных конструкциях и пазами под саморезы или ремни. Главное преимущество — встроенный прецизионный микролифт, позволяющий плавно и с миллиметровой точностью настраивать высоту прибора по вертикали. Держатель имеет посадочную резьбу 1/4", что гарантирует полную совместимость с большинством типов лазерной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для измерительных приборов Kraftool ВМ1 34708 - по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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