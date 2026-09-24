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Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4") купить с доставкой в Москве
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Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")

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Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4&quot;)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
телескопическая штанга, пузырьковый уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
телескопическая штанга, пузырьковый уровень
Размеры в упаковке, см
52х11х11
Вес, кг.
1.05

Описание товара Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")

Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 1,4 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.

Отзывы о товаре Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
телескопическая штанга, пузырьковый уровень
Описание
Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 1,4 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4") - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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