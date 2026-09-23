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Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M купить с доставкой в Москве
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Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M

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Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638427
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.06х0.03
Вес, кг.
1.07

Описание товара Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M

Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 4M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 4 м.

Отзывы о товаре Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 4M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 4 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелирная рейка CONDTROL TS 4M – стоимость товара 2980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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