Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 742275
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
295
Описание товара Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949
Специализированный лазерный детектор, расширяющий рабочий диапазон совместимых нивелиров ЗУБР до 70 метров в условиях избыточной освещенности. Оснащен информативным ЖК-дисплеем со стрелочной индикацией, светодиодными маркерами на передней и задней панелях, а также звуковым сигналом. Корпус защищен от строительной пыли и влаги. Встроенный пузырьковый уровень помогает удерживать устройство ровно, а входящий в комплект зажимной кронштейн позволяет жестко зафиксировать приемник на геодезической рейке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитИзмерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвимет...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитПриемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор ...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитТелескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитИзмерительное колесо (курвиметр) с металлическим шасси и рукоятк...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитДорожное колесо WheelTronic CONDTROL
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитШтатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8"
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитШтатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитЭлевационный штатив HD200 CONDTROL
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
Страна производитель
Китай
Специализированный лазерный детектор, расширяющий рабочий диапазон совместимых нивелиров ЗУБР до 70 метров в условиях избыточной освещенности. Оснащен информативным ЖК-дисплеем со стрелочной индикацией, светодиодными маркерами на передней и задней панелях, а также звуковым сигналом. Корпус защищен от строительной пыли и влаги. Встроенный пузырьковый уровень помогает удерживать устройство ровно, а входящий в комплект зажимной кронштейн позволяет жестко зафиксировать приемник на геодезической рейке.
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949