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Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира купить с доставкой в Москве
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Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира

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Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 1
Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 2
Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 3
Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
светодиодная и звуковая индикация, комплектуется кронштейном для крепления на веху/рейку
  • Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 1
  • Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 2
  • Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 3
  • Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
светодиодная и звуковая индикация, комплектуется кронштейном для крепления на веху/рейку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х6
Вес, г.
180

Описание товара Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира

Электронный улавливатель лазерных лучей, значительно увеличивающий дальность работы нивелиров на улице и при ярком освещении. Снабжен чувствительным фотодатчиком, яркой двухсторонней светодиодной индикацией и отключаемым звуковым зуммером для точного позиционирования на нулевой линии. Для идеального выравнивания по вертикали на корпусе установлен пузырьковый уровень. Прибор выполнен в ударопрочном ABS-пластике и комплектуется надежным винтовым кронштейном-держателем для нивелирных реек и вех.

Отзывы о товаре Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
светодиодная и звуковая индикация, комплектуется кронштейном для крепления на веху/рейку
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный улавливатель лазерных лучей, значительно увеличивающий дальность работы нивелиров на улице и при ярком освещении. Снабжен чувствительным фотодатчиком, яркой двухсторонней светодиодной индикацией и отключаемым звуковым зуммером для точного позиционирования на нулевой линии. Для идеального выравнивания по вертикали на корпусе установлен пузырьковый уровень. Прибор выполнен в ударопрочном ABS-пластике и комплектуется надежным винтовым кронштейном-держателем для нивелирных реек и вех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приемник для лазерного нивелира Kraftool LR 34607, 70, детектор для линейного нивелира - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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