Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269957
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.06х0.04
Вес, кг.
1
Описание товара Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15