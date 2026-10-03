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Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15 купить с доставкой в Москве
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Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15

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Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269957
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.06х0.04
Вес, кг.
1

Описание товара Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15

Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.

Отзывы о товаре Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Рейка
Материал
алюминий
Особенности
телескопическая
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелирная телескопическая рейка TS3M Condtrol 2-16-015 изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка на оборотной стороне имеет миллиметровую шкала снизу до верху. Максимальная высота 3 метра, что расширяет возможность использования рейки, например, в условиях большого перепада высоты. Рейка имеет небольшой вес, что делает её удобной и мобильной для транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рейка нивелирная Condtrol TS 3м 2-16-010, 2-16-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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