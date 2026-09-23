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Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный) купить с доставкой в Москве
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Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный)

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Переходной винт с 1/4&quot; на 5/8&quot; (ротационный) - фото 1
Переходной винт с 1/4&quot; на 5/8&quot; (ротационный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Материал
металл
Особенности
резьба 1/4-5/8 дюйм.
  • Переходной винт с 1/4&quot; на 5/8&quot; (ротационный) - фото 1
  • Переходной винт с 1/4&quot; на 5/8&quot; (ротационный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Дополнительно
цвет - черный
Материал
металл
Особенности
резьба 1/4-5/8 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х2х2
Вес, г.
50

Описание товара Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный)

Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой — с 1/4 на 5/8 дюйма. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.

Отзывы о товаре Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Дополнительно
цвет - черный
Материал
металл
Особенности
резьба 1/4-5/8 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой — с 1/4 на 5/8 дюйма. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходной винт с 1/4" на 5/8" (ротационный) - по цене 990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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