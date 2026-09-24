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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new купить с доставкой в Москве
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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new

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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 1
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 2
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 3
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 4
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 5
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 6
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 7
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 8
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 9
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 10
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 11
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 12
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 13
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 14
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 15
Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Материал
пластик
Особенности
резьба крепления: 1/4 дюйм
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 1
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 2
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 3
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 4
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 5
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 6
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 7
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 8
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 9
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 10
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 11
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 12
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 13
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 14
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 15
  • Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Держатель
Дополнительно
вес: 0.2 кг
Материал
пластик
Особенности
резьба крепления: 1/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х1х1
Вес, г.
200

Описание товара Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new

Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.

Отзывы о товаре Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Держатель
Дополнительно
вес: 0.2 кг
Материал
пластик
Особенности
резьба крепления: 1/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное крепление CONDTROL Krab предназначено для работы с лазерными нивелирами. Несомненным достоинством этого компактного и функционального аксессуара является его простая и быстрая установка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление для лазерного нивелира KRAB CONDTROL new - по цене 790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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