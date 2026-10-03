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Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) купить с доставкой в Москве
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Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные)

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Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 1
Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 2
Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 1
  • Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 2
  • Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
450 руб.  585 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389065
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х6
Вес, г.
150

Описание товара Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные)

Очки CONDTROL – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.

Отзывы о товаре Очки CONDTROL для лазерных приборов (красные)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Очки CONDTROL – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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