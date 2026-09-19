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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Материал
металл
Особенности
магнитое крепление для нивелира, Длина 125 мм Резьба под прибор 5/8 Резьба станового винта 5/8 Ширина 115 мм Вес 0.35 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389068
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Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Дополнительно
магнитое крепление для нивелираможет использоваться как переходник с 5/8 на 1/4, конструкция не создает препятствия для проекции лазерного отвеса
Материал
металл
Особенности
магнитое крепление для нивелира, Длина 125 мм Резьба под прибор 5/8 Резьба станового винта 5/8 Ширина 115 мм Вес 0.35 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
200
Описание товара Универсальное крепление Wall Mount PRO CONDTROL
CONDTROL Wall Mount Pro – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL, предназначенное для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. Фирменный аксессуар CONDTROL Wall Mount Prо расширяет возможности пользования нивелиром и создает комфортные условия для выполнения разметки. CONDTROL Wall Mount Pro оснащён мощными магнитами для крепления на металлические поверхности, которые надежно удерживают аксессуар с установленным на нём лазерным нивелиром. Крепление для нивелиров CONDTROL Wall Mount Pro имеет горизонтальный лимб с микрометрическим винтом для плавного и точного наведения вертикального луча (подстройка под угол). Также с его помощью можно быстро построить параллельные вертикальные линии. Благодаря отверстию под саморез, CONDTROL Wall Mount Pro можно закрепить на деревянных или гипсокартонных поверхностях на нужной высоте. Конструкция CONDTROL Wall Mount Pro не создает препятствия для проекции лазерного отвеса. Крепление CONDTROL Wall Mount Pro имеет пузырьковый уровень, позволяющий контролировать положение нивелира относительно вертикальной плоскости. Наличие микролифта обеспечивает плавную подстройку высоты опорной оси нивелира. CONDTROL Wall Mount Pro можно использовать как переходник. Для этого аксессуар оснащен двумя видами резьбы ? и ? дюйма. Комплектация: аксессуар, коробка.
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Дополнительно
магнитое крепление для нивелираможет использоваться как переходник с 5/8 на 1/4, конструкция не создает препятствия для проекции лазерного отвеса
Материал
металл
Особенности
магнитое крепление для нивелира, Длина 125 мм Резьба под прибор 5/8 Резьба станового винта 5/8 Ширина 115 мм Вес 0.35 кг
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL Wall Mount Pro – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL, предназначенное для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. Фирменный аксессуар CONDTROL Wall Mount Prо расширяет возможности пользования нивелиром и создает комфортные условия для выполнения разметки. CONDTROL Wall Mount Pro оснащён мощными магнитами для крепления на металлические поверхности, которые надежно удерживают аксессуар с установленным на нём лазерным нивелиром. Крепление для нивелиров CONDTROL Wall Mount Pro имеет горизонтальный лимб с микрометрическим винтом для плавного и точного наведения вертикального луча (подстройка под угол). Также с его помощью можно быстро построить параллельные вертикальные линии. Благодаря отверстию под саморез, CONDTROL Wall Mount Pro можно закрепить на деревянных или гипсокартонных поверхностях на нужной высоте. Конструкция CONDTROL Wall Mount Pro не создает препятствия для проекции лазерного отвеса. Крепление CONDTROL Wall Mount Pro имеет пузырьковый уровень, позволяющий контролировать положение нивелира относительно вертикальной плоскости. Наличие микролифта обеспечивает плавную подстройку высоты опорной оси нивелира. CONDTROL Wall Mount Pro можно использовать как переходник. Для этого аксессуар оснащен двумя видами резьбы ? и ? дюйма. Комплектация: аксессуар, коробка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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