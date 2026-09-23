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Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная) купить с доставкой в Москве
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Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная)

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Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638418
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная)

Магнитная лазерная мишень с подставкой предназначена для работы с лазерными нивелирами, оснащенными красным лазером. Этот аксессуар поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Мишень на своей поверхности имеет линейную разметку, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.

Отзывы о товаре Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитная лазерная мишень с подставкой предназначена для работы с лазерными нивелирами, оснащенными красным лазером. Этот аксессуар поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Мишень на своей поверхности имеет линейную разметку, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитная мишень для лазерного нивелира (красная) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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