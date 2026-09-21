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Характеристики
Тип товара
Поручень для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689783
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Описание товара Поручень Savol изогнутый (S-010300)
Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 45,5 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Поручень для ванной для пожилых крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
Настенный поручень для ванной, выполненный из нержавеющей стали и имеющий длину 45,5 сантиметров. Поручень для ванны имеет округлую форму и гладкую глянцевую поверхность, которая не только эстетически привлекательна, но и обеспечивает безопасность при использовании. Поручень для туалета Savol оснащен держателем-ручкой, который позволяет удобно держаться во время купания и предотвращает скольжение. Этот поручень для душевой идеально подходит для использования в ванных комнатах и туалетах, где он может быть установлен на стену. Поручень для ванной для пожилых крепится на шурупы, что обеспечивает надежное крепление к стене. Кроме того, поручни для ванной предназначены для людей с ограниченными возможностями, детей, беременных женщин и пожилых людей, что делает его идеальным выбором для любой ванной комнаты.
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