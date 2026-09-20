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Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) купить с доставкой в Москве
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Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201)

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Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 1
Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 2
Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
  • Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 1
  • Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 2
  • Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682222
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
3
Длина, м
3
Материал
нержавеющая сталь/пластик
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х3
Вес, г.
520

Описание товара Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201)

Карниз для ванны раздвижной FIXSEN стойко выдержит постоянное воздействие влаги подчеркнув общий вид санузла.

Отзывы о товаре Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
3
Длина, м
3
Материал
нержавеющая сталь/пластик
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Описание
Карниз для ванны раздвижной FIXSEN стойко выдержит постоянное воздействие влаги подчеркнув общий вид санузла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карниз для ванной FIXSEN раздвижной нержавеющая сталь-хром 140-260 (FX-51-201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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