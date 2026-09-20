Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карниз для ванной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х3
Вес, г.
330
Описание товара Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000)
Раздвижной механизм карниза Fixsen 51-000 140-260см черного цвета позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Раздвижной механизм карниза Fixsen 51-000 140-260см черного цвета позволяет надежно зафиксировать карниз на стене без дополнительного крепежа. Специальные наконечники из пластика предотвращают скольжение карниза.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Карниз для ванной Fixsen раздвижной алюминий-черный 140-260 см (FX-51-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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