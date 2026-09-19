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Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507) купить с доставкой в Москве
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Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507)

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Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471100
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Шторка для ванной
Высота, см
180
Материал
полиэтилен
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х4
Вес, г.
480

Описание товара Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507)

Штора для ванной Fixsen Design Flora - Водоотталкивающая пропитка, металлические люверсы 12шт., резиновый утяжелитель.

Отзывы о товаре Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Шторка для ванной
Высота, см
180
Материал
полиэтилен
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Описание
Штора для ванной Fixsen Design Flora - Водоотталкивающая пропитка, металлические люверсы 12шт., резиновый утяжелитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штора для ванной Fixsen Design Flora (FX-1507) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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