Шторка для ванной FIXSEN LAGUNA (FX-1501A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шторка для ванной
Высота, см
180
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х4
Вес, г.
480
Описание товара Шторка для ванной FIXSEN LAGUNA (FX-1501A)
Шторка для ванны Fixsen Laguna FX-1501A - Шторка изготовлена из плотной полиэстерной ткани с высокими водоотталкивающими свойствами, шторку можно стирать и гладить в низком температурном режиме, благодаря резиновому утяжелителю штора самостоятельно расправляется и не сминается, сохраняет аккуратный и эстетический вид, шторка легкая, прочная и износостойкая.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шторка для ванной
Высота, см
180
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Шторка для ванны Fixsen Laguna FX-1501A - Шторка изготовлена из плотной полиэстерной ткани с высокими водоотталкивающими свойствами, шторку можно стирать и гладить в низком температурном режиме, благодаря резиновому утяжелителю штора самостоятельно расправляется и не сминается, сохраняет аккуратный и эстетический вид, шторка легкая, прочная и износостойкая.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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