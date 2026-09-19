Коврик для ванной Fixsen Visa 1-ый серо-голубой, 50х80см (FX-5005X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 472473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
80
Материал
микрофибра
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х1
Вес, г.
680
Описание товара Коврик для ванной Fixsen Visa 1-ый серо-голубой, 50х80см (FX-5005X)
Коврик для ванной Fixsen Visa 1-ый серо-голубой - Новая структура пряжи - мягкое волокно. Улучшенная формула цвета. Быстро поглощает влагу и моментально высыхает. Можно стирать в машинке и использовать с теплым полом.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
80
Материал
микрофибра
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Коврик для ванной Fixsen Visa 1-ый серо-голубой - Новая структура пряжи - мягкое волокно. Улучшенная формула цвета. Быстро поглощает влагу и моментально высыхает. Можно стирать в машинке и использовать с теплым полом.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Коврик для ванной Fixsen Visa 1-ый серо-голубой, 50х80см (FX-5005X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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