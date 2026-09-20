Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683849
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
6
Длина, м
90
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х3
Вес, г.
400
Описание товара Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S)
Представляем вашему вниманию универсальный карниз Savol для ванной комнаты, длиной 90 см, модель SK-8017S. Этот карниз станет отличным решением для создания уютной и стильной атмосферы в вашем санузле. Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Белый цвет карниза легко вписывается в любой интерьер, придавая ему свежесть и легкость. Карниз Savol идеально подходит для установки штор, защищающих от брызг и обеспечивающих необходимую приватность. Его универсальный дизайн позволяет использовать его как в современных, так и в классических интерьера
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
6
Длина, м
90
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Представляем вашему вниманию универсальный карниз Savol для ванной комнаты, длиной 90 см, модель SK-8017S. Этот карниз станет отличным решением для создания уютной и стильной атмосферы в вашем санузле. Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Белый цвет карниза легко вписывается в любой интерьер, придавая ему свежесть и легкость. Карниз Savol идеально подходит для установки штор, защищающих от брызг и обеспечивающих необходимую приватность. Его универсальный дизайн позволяет использовать его как в современных, так и в классических интерьера
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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