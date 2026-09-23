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Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 купить с доставкой в Москве
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Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455

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Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - фото 1
Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
  • Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - фото 1
  • Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 100 руб.  1 260 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 556989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455
1 100 руб. -13%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
3
Комплектация
коврик
Материал
микрофибра
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х2
Вес, г.
700

Описание товара Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455

Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 Однотонные коврики выполнены из микрофибры, и коврики с дизайнерским рисунком - из полиамида. И тот, и другой материал идеально подходит для использования в ванной комнате. Они моментально впитывают влагу, а также быстро сохнут.

Отзывы о товаре Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
3
Комплектация
коврик
Материал
микрофибра
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 Однотонные коврики выполнены из микрофибры, и коврики с дизайнерским рисунком - из полиамида. И тот, и другой материал идеально подходит для использования в ванной комнате. Они моментально впитывают влагу, а также быстро сохнут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик WasserKRAFT Kammel BM-8334 (BM-8335) 9063455 - этот товар вы можете купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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