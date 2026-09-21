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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG

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Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 1
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 2
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 3
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 4
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 5
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 6
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 7
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 8
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 9
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 10
Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 1
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 2
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 3
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 4
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 5
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 6
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 7
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 8
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 9
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 10
  • Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689061
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
54х41х32
Вес, кг.
13

Описание товара Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG

Микроволновая печь KUPPERSBERG подходит для использования в быту. Оснащена 9 автоматическими программами, 10 уровнями мощности, функцией разморозки и гриля, что обеспечивает широкие возможности при готовке и подогревании пищи. Проста в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. За счет эстетичного дизайна печь впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Kuppersberg TMW 230 MG




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь KUPPERSBERG подходит для использования в быту. Оснащена 9 автоматическими программами, 10 уровнями мощности, функцией разморозки и гриля, что обеспечивает широкие возможности при готовке и подогревании пищи. Проста в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. За счет эстетичного дизайна печь впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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